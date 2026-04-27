«Це станеться»: Туркі Аль аш-Шейх оголосив про домовленість щодо поєдинку Ф'юрі — Джошуа
Поєдинок відбудеться восени
23 хвилини тому
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх фактично підтвердив організацію мегафайту між британськими суперзірками надважкої ваги — Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
За словами чиновника, сторони вже досягли офіційної згоди та підписали угоди.
Моїм друзям у Великій Британії — це станеться. Все підписано.
Очікується, що найгучніше протистояння британського боксу відбудеться восени 2026 року в Ер-Ріяді.
