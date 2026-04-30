Володимир Кириченко

Чемпіон WBO у надважкому дивізіоні британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) вважає, що він здатен перемогти володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Як думаєш, ти можеш перемогти Олександра Усика зараз?

«Так, я думаю, що маю здібності, щоб перемогти його».

Це божевілля, чи не так?

«Це божевілля, я розумію, що це божевілля.

Ні, я думаю, що номер два має казати, що він може перемогти номера один.

Так. Я думаю, що маю здібності, і я жодним чином не намагаюся сказати, що це буде легко і я рознесу його. Це буде важко. Серйозно.

Але одна річ, яку ви знаєте про мене, це те, що я щохвилини, щосекунди кожного раунду буду зосереджений. У мене є все необхідне, щоб перемогти його. Просто чи зможу я це реалізувати?».

Бої мрії проти Ф’юрі і Усика реально можуть відбутися цього року?

«Так. На 100%. Якщо я виграю в Даніеля, то ми розуміємо, як розвиватиметься ситуація, особливо з огляду на можливий третій бій Ф’юрі та Усика. З Ей Джеєм інша ситуація, ми розуміємо, що з ним відбувається.

Але якщо я виграю в Дюбуа і збережу свій титул чемпіона світу, то якщо ви хочете організувати бій Усик – Ф’юрі, ви захочете додати ще одну родзинку. Це має бути ще один титул чемпіона світу. Тож спробуйте забрати його у мене».

Поєдинок Вордлі та Дюбуа пройде 9 травня.

