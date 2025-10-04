Ф’юрі розкритикував результат поєдинку з Усиком
Тайсон не вважає, що програв українцю
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) у своєму Instagram вкотре висловив невдоволення результатом поєдинків з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):
Я також був здивований. Ніколи б не подумав, що Усик виграв цей бій! Це те, за що ми любимо бокс. Ти ніколи не знаєш, що станеться! Навіть у разі перемоги нокаутом вони можуть нарахувати нічию.
Відзначимо, що у травні 2024 року Усик переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів, у поєдинку у грудні 2024 року всі судді побачили перемогу українця.
