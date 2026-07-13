Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі британський боксер Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 KO) поділився новими подробицями щодо спеціальної нагороди World Boxing Council METTA Humanitarian Belt. Цей гуманітарний пояс буде вручений переможцю його поєдинку проти польського ветерана Маріуша Ваха (39-13, 20 KO).

Британець зазначив, що спеціальну нагороду засновано для відзначення боксерів, які своєю діяльністю позитивно впливають на життя інших людей. Пояс натхненний тайським поняттям Metta, що означає доброзичливість, співчуття та безкорисливу турботу про інших.

За словами Ф’юрі, всі зібрані під час цієї благодійної ініціативи кошти будуть спрямовані до фонду Ray Foundation, який допомагає дітям у таїландському місті Паттая.

Нагадаємо, Ф’юрі пообіцяв Туркі стати абсолютом у дивізіоні Усика.