Президент UFC: «Знаю, де пройде бій між Ф’юрі та Джошуа»
Вайт заінтригував фанатів боксу
12 хвилин томуПідписатися в
Президент UFC Дейна Вайт для Boxing News 24 розповів, що знає місце проведення мегафайту між ексчемпіонами світу у надважкій вазі Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), але відмовився називати його.
«Послухайте, якби я був готовий це оголосити, я б вам сказав. Знову ж таки, ще в Борнмуті я говорив, що знаю, де пройде бій».
Коли у Дейни запитали, де саме відбудеться поєдинок, він посміхнувся і відповів:
«Я знаю».
Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року. Перед тим зірки хевівейту проведуть проміжні поєдинки: Ентоні – проти Крістіана Пренги, Тайсон – проти Маріуша Ваха.
Нагадаємо, Туркі хоче, щоб бій Ф’юрі – Джошуа в Лондоні розпочався за зручним для США часом.