Володимир Кириченко

Президент UFC Дейна Вайт для Boxing News 24 розповів, що знає місце проведення мегафайту між ексчемпіонами світу у надважкій вазі Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), але відмовився називати його.

«Послухайте, якби я був готовий це оголосити, я б вам сказав. Знову ж таки, ще в Борнмуті я говорив, що знаю, де пройде бій».

Коли у Дейни запитали, де саме відбудеться поєдинок, він посміхнувся і відповів:

«Я знаю».

Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року. Перед тим зірки хевівейту проведуть проміжні поєдинки: Ентоні – проти Крістіана Пренги, Тайсон – проти Маріуша Ваха.

Нагадаємо, Туркі хоче, щоб бій Ф’юрі – Джошуа в Лондоні розпочався за зручним для США часом.