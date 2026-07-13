WBC презентувала перший гуманітарний пояс, його отримає переможець бою Ф’юрі – Вах
Президент організації розповів про цей титул
близько 1 години томуПідписатися в
Всесвітня боксерська рада (WBC) презентувала перший гуманітарний пояс WBC Metta. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Титул отримає переможець поєдинку між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) і експретендентом Маріушом Вахом (39-13, 20 КО).
Пояс натхненний тайською концепцією เมตตา (Metta) – що означає любов, співчуття, доброзичливість та безкорисливу турботу про інших.
Гуманітарний пояс WBC Metta відзначатиме людей, чиї дії значно покращили життя інших, і відображатиме незмінну відданість WBC принципам соціальної відповідальності.
Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів про цей пояс.
«Дух Metta ідеально відображає те, що ми прагнемо відзначити цим історичним визнанням. Тайсон Ф’юрі продемонстрував, що справжня велич чемпіона вимірюється не лише перемогами на рингу, а й співчуттям, щедрістю та щирою відданістю покращенню життя інших».
Поєдинок відбудеться на Max Muay Thai Stadium у Паттайї, Таїланд, у п’ятницю, 24 липня. Усі гроші від продажу квитків буде передана місцевим благодійним організаціям.
Нагадаємо, Ф’юрі пообіцяв Туркі стати абсолютом у дивізіоні Усика.
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