Світоліна замкнула топ-10 рейтингу WTA, Костюк розташувалася поруч
Ястремська продовжує втрачати позиції
34 хвилини томуПідписатися в
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг станом на 13 липня.
Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилась на 10-те місце. Марта Костюк піднялась на 11-те – це її особистий рекорд.
Найбільший прогрес серед українських тенісисток в топ-500 продемонструвала Анастасія Соболєва, яка піднялася на 58 позицій вгору та посіла 191-е місце.
Третьою ракеткою світу стала американка Джессіка Пегула. Переможниця Wimbledon Лінда Носкова піднялась на 7-му сходинку.
Рейтинг WTA станом на 13 липня:
1. Аріна Соболенко – 8550
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8143
3 (4). Джессіка Пегула (США) – 6301
4 (7). Корі Гауфф (США) – 5649
5. Мірра Андрєєва – 5293
6 (9). Кароліна Мухова (Чехія) – 5168
7 (12). Лінда Носкова (Чехія) – 5119
8 (3). Іга Свьонтек (Польща) – 4539
9 (6). Аманда Анісімова (США) – 4353
10 (8). Еліна Світоліна (Україна) – 4351
11 (13). Марта Костюк (Україна) – 3926
52 (53). Олександра Олійникова (Україна) – 1049
56 (77). Дар’я Снігур (Україна) – 1038
59 (66). Ангеліна Калініна (Україна) – 1018
61 (55). Юлія Стародубцева (Україна) – 1017
74 (67). Даяна Ястремська (Україна) – 935
136 (145). Вероніка Подрез (Україна) – 553
191 (249). Анастасія Соболєва (Україна) – 399
255 (257). Катаріна Завацька (Україна) – 283
451. Єлизавета Котляр (Україна) – 129
Нагадаємо, Носкова виграла Wimbledon-2026, здолавши у фіналі Мухову.