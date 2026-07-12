Ф’юрі пообіцяв Туркі стати абсолютом у дивізіоні Усика
«Циганський король» прагне стати лідером хевівейту
близько 3 годин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) записав відеозвернення до голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха.
«Туркі, я тут, брате. Я важко працюю. Біг Мак повертається! Я знову поверну собі корону, ніхто не зможе мене зупинити. Я – той самий. Бог на моєму боці. Поїхали!».
37-річний Тайсон проведе наступний бій проти колишнього претендента на титул чемпіона світу Маріуша Ваха (39-13, 20 КО) 24 липня у Паттайї, Таїланд.
Також Ф’юрі та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) підписали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року. До цього Ентоні також проведе проміжний поєдинок – проти Крістіана Пренги.
Нагадаємо, Туркі хоче, щоб бій Ф’юрі – Джошуа в Лондоні розпочався за зручним для США часом.