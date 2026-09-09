«Алексе, я знаю, ти казав, що зайнятий у листопаді, але я зараз зустрінуся зі своєю командою і зроблю тобі шалену пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитися.

Бо саме цим ми й займаємося. Ми втілюємо все в життя. Скоро побачимося, брате. Втретє. Погнали. Олександр – справжній чоловік. Повага».