Ф'юрі – Усику: «Я зроблю тобі шалену пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитися»
Циганський король продовжує переслідувати українця
Колишній володар титулу у надважкій вазі британець Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) розповів, що готує ексабсолютному чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) пропозицію, від якої він не зможе відмовитись.
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«Алексе, я знаю, ти казав, що зайнятий у листопаді, але я зараз зустрінуся зі своєю командою і зроблю тобі шалену пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитися.
Бо саме цим ми й займаємося. Ми втілюємо все в життя. Скоро побачимося, брате. Втретє. Погнали. Олександр – справжній чоловік. Повага».
Нагадаємо, Олександр сказав, що йде за Тайсоном. Ф’юрі опублікував постер третього бою.
Раніше Тайсон запропонував Усику провести реванш у листопаді. Він за контрактом має боксувати з Ентоні Джошуа, але заявив про скасування поєдинку.