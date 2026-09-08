Бій узгоджено? Ф’юрі опублікував промо-постер трилогії з Усиком
Британець опублікував постер майбутнього протистояння
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) опублікував промо-постер третього поєдинку проти колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (25-0, 16 КО).
Раніше українець погодився на пропозицію британця щодо проведення реваншу.
Трилогія вже в роботі. Земля справжніх чоловіків, час повернути її. Останній танець воїнів сучасного світу. Скоро.
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