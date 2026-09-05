«Ще одна людина, про яку я забув згадати раніше, коли говорив, – сенсей Джошуа – Олександр. Я знаю, що він боєць і хоробра людина, і в нього зараз немає запланованих поєдинків. Давайте проведемо це у США. Тут я отримаю справедливий результат. Цього разу все буде чесно.

Олександре, я Ахілл, і я чекаю на тебе, сучий сину. Давай проведемо третій бій у нашій трилогії. Якщо твій хлопець – довбаний боягуз і жовторотий, то я знаю, що в тебе вистачить мужності, і ти знаєш, що я – найбільший гонорар, який ти коли-небудь отримаєш.

Як і минулого разу, я зроблю це для тебе, Усик. Давай, кролику, давай. Я дам цьому фріку ще кілька днів, а потім прийду за тобою, хлопче. Я прийду за тобою, сенсею. Давай!».