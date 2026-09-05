Ф'юрі через Джошуа заявив про готовність провести трилогію з Усиком
Скандальний британець закликав ЕйДжея до бою у США
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) для BoxingNews заявив про бажання провести трилогію з колишнім абсолютним чемпіоном Олександром Усиком (25-0, 16 КО), якщо не вдасться організувати бій з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).
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«Ще одна людина, про яку я забув згадати раніше, коли говорив, – сенсей Джошуа – Олександр. Я знаю, що він боєць і хоробра людина, і в нього зараз немає запланованих поєдинків. Давайте проведемо це у США. Тут я отримаю справедливий результат. Цього разу все буде чесно.
Олександре, я Ахілл, і я чекаю на тебе, сучий сину. Давай проведемо третій бій у нашій трилогії. Якщо твій хлопець – довбаний боягуз і жовторотий, то я знаю, що в тебе вистачить мужності, і ти знаєш, що я – найбільший гонорар, який ти коли-небудь отримаєш.
Як і минулого разу, я зроблю це для тебе, Усик. Давай, кролику, давай. Я дам цьому фріку ще кілька днів, а потім прийду за тобою, хлопче. Я прийду за тобою, сенсею. Давай!».
Нагадаємо, Усик двічі переміг Ф’юрі в 2024 році.
Раніше Френк Воррен назвав єдину перешкоду для бою Ф’юрі – Джошуа.