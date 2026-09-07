Колишній володар титулів у надважкому дивізіоні Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) в Instagram звернувся до ексабсолютного чемпіона світу у хевівейті українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) щодо проведення третього очного поєдинку.

«Схоже, Ей Джей знову обісрався. Через 11 років він нарешті знову обісрався. Тож тепер це може привести мене лише до бою з Олександром Усиком.

Олександре, ти знаєш, що він слабкий духом шматок лайна. Він ніколи не наважився б битися з Циганським королем, на відміну від тебе, який мав сміливість зробити це двічі. Двічі. І ти знаєш, наскільки це важко.

Слухай, минулого разу було рішення суддів було на твою користь. Що ж, справедливо, вітаю. Але зробімо це знову. Проведімо реванш у листопаді.

Тепер м’яч на твоєму боці, Олександре. Ти хочеш битися зі мною цього року, у 2026-му, чи вже ставиш на цьому крапку? Дай мені знати, бо я вже шукаю нового суперника».