Фʼюрі закликав Усика провести трилогію у листопаді
Циганський король всі свої справи хоче вирішити у 2026 році
Колишній володар титулів у надважкому дивізіоні Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) в Instagram звернувся до ексабсолютного чемпіона світу у хевівейті українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) щодо проведення третього очного поєдинку.
«Схоже, Ей Джей знову обісрався. Через 11 років він нарешті знову обісрався. Тож тепер це може привести мене лише до бою з Олександром Усиком.
Олександре, ти знаєш, що він слабкий духом шматок лайна. Він ніколи не наважився б битися з Циганським королем, на відміну від тебе, який мав сміливість зробити це двічі. Двічі. І ти знаєш, наскільки це важко.
Слухай, минулого разу було рішення суддів було на твою користь. Що ж, справедливо, вітаю. Але зробімо це знову. Проведімо реванш у листопаді.
Тепер м’яч на твоєму боці, Олександре. Ти хочеш битися зі мною цього року, у 2026-му, чи вже ставиш на цьому крапку? Дай мені знати, бо я вже шукаю нового суперника».
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Усик зробив репост цього звернення у сторіз.
Раніше повідомлялося, що Фʼюрі та Джошуа можуть провести бій 20 листопада в «Медісон-сквер-гарден» у США.
Нагадаємо, розпочався перезапуск переговорів щодо поєдинку Джошуа – Ф'юрі у Великій Британії.