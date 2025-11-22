Ф’юрі відмовився битися з Ітаумою: «Ти думаєш, я дурень?»
Британський суперважковаговик заявив, що не бачить сенсу в поєдинку з Мозесом
близько 17 годин тому
Колишній володар титулу чемпіона світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі висловився щодо потенційного бою з британським проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО). За словами Ф’юрі, він не розглядає такий поєдинок.
Мозес Ітаума? Ні, однозначно ні, ти думаєш я дурень? Ні-ні-ні, можливо, потім зроблю щось на кшталт трилогії з Усиком. Або з будь-ким, якщо я все ще збираюся провести десять бої.
