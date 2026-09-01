Ф’юрі відповів, чи готовий він провести бій проти Хрговича
Циганський король поставив одну умову
Тайсон Ф'юрі / Фото - Sky Sports
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) для Bloody Elbow прокоментував поразку Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) у поєдинку за вакантний титул IBF проти хорвата Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).
Що ти думаєш про поразку Ітауми у бою з Хрговичем?
«Це бокс, таке трапляється».
Як гадаєш, він повернеться?
«Хто знає, побачимо».
А ти б побився з Хрговичем?
«Якщо гроші правильні, я поб’юся з ким завгодно».
Поразка від Хрговича стала для Мозеса першою у його боксерській кар’єрі – до того Ітаума не програвав навіть в аматорах.
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