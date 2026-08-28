Володимир Кириченко

Спенсер Браун, менеджер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британця Тайсона Фʼюрі (36-2-1, 25 КО) для Boxing News 24 поділився думками щодо організації поєдинку проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

«У нас є кілька кандидатів на заміну, але особисто я не думаю, що, якби мені довелося приймати рішення, це сталося б. Гадаю, все вирішиться само собою. Тайсон вийде на ринг у листопаді – проти Ентоні Джошуа або «Веселого зеленого велетня». Він буде битися».

Раніше Тайсон сказав, що ймовірно, бій проти Джошуа не відбудеться. Після цього аналітик Гарет Девіс заявив, що Тайсон проведе бій у той же день в США, якщо поєдинок проти Джошуа зірветься.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф'юрі мають відбоксувати 20 листопада у Нью-Йорку на «Медісон-сквер-гарден».

Нагадаємо, брат Ф’юрі розкрив плани Циганського короля на листопад.