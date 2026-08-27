Хто б'є сильніше? Ф’юрі назвав найпотужнішого панчера між Вайлдером та Нганну
Британський боксер віддав беззаперечну перевагу американцю
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (36-2-1, 25 КО) оцінив силу удару Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО) та ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.
Британський боксер зазначив, що удар американця залишається недосяжним. Слова наводить ALF Global.
Нганну — сильний хлопець, здоровий хлопець, але він не б'є так, як Уайлдер. Жодним чином.
«Бій, на який ви всі чекали»: Фʼюрі анонсував гучну заяву про свій наступний поєдинок.