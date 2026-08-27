Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (36-2-1, 25 КО) зізнався, що взагалі не готувався до поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Слова наводить ALF Global.

Британський боксер пояснив, що сприймав цей бій лише як розважальне шоу, а не серйозне спортивне протистояння.

Ні, я не готувався до бою з ним не тому, що вважав його поганим боксером. Я знав, що він хороший боксер, але для мене у боксі є різні рівні. Тож якщо я б'юся з чемпіоном світу, то розумію – це чемпіон світу, все в порядку.

Але коли береш участь у виставковому поєдинку... Це ж не був справжній бій, розумієш, про що я кажу? У моєму уявленні це був не бій, а просто виставковий виступ, гра. Для нього, для Нганну, це було: «Аааа, великий бій, я б'юся з Тайсоном Ф’юрі!» А для мене це було розвагою, грою, розумієш?