Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) поділився думками про можливий поєдинок проти чемпіона IBF у хевівейті Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Цитує Ф’юрі BoxingNews.

«Якби я повернувся – гіпотетично кажучи – якби я знову вийшов на ринг і бився з Даніелем, я б просто відбив цьому виродку вуха. Він навіть не зміг би по мені влучити. Це було б одностороннє побиття.

Але слухайте, я бажаю йому успіху в бою проти Усика, розумієте?

Наші стилі просто не поєднуються. Стилі роблять бої, знаєте, про що я? І все одно – його стиль і мій стиль не сумісні. Я б його просто знищив».