Ф’юрі висловився стосовно свого можливого бою з Дюбуа
Циганський король побажав Даніелю успіху у реванші з Усиком
близько 3 годин тому
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) поділився думками про можливий поєдинок проти чемпіона IBF у хевівейті Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).
Цитує Ф’юрі BoxingNews.
«Якби я повернувся – гіпотетично кажучи – якби я знову вийшов на ринг і бився з Даніелем, я б просто відбив цьому виродку вуха. Він навіть не зміг би по мені влучити. Це було б одностороннє побиття.
Але слухайте, я бажаю йому успіху в бою проти Усика, розумієте?
Наші стилі просто не поєднуються. Стилі роблять бої, знаєте, про що я? І все одно – його стиль і мій стиль не сумісні. Я б його просто знищив».
Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.
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