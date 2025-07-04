Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC у суперважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), для The Mirror відреагував на бажання Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) влаштувати третій поєдинок з українцем.

«Ідея третього поєдинку обговорювалася між нашими командами з часів другого бою. І я ніколи не сумнівався, що разом із Goldstar Promotions ми зможемо втілити це в реальність.

Зараз Олександр Усик і наша команда повністю зосереджені на майбутньому поєдинку з Дюбуа 19 липня і досягненні історичної мети – звання триразового абсолютного чемпіона світу. Як ви, ймовірно, вже помітили, сфокусованість і повна самовіддача – це основа стратегії чемпіона і його команди. Коли ця мета буде досягнута і пристрасті вляжуться, ми будемо готові до наступного раунду».