Колишній тренер ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) Дон Чарльз висловився щодо статусу володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), відповівши на запитання, чи можна вважати українця найкращим боксером свого покоління. Слова наводить Sky Sports Boxing.

Безперечно, так. Він переміг усіх. Звичайно, можна дискутувати щодо другого бою з Ф’юрі — він міг завершитися по-різному. Але рішення ухвалили на користь Усика.

Так, він великий боєць свого покоління. Цей хлопець — справжній чарівник. Це справді так.