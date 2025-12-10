Паркер зробив однозначний прогноз на бій Джошуа – Джейк Пол
Джозеф вважає, що для блогера цей виклик буде не по силах
близько 2 годин тому
Фото: Matchroom / MVP
Колишній чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) висловився про бій Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола. Новозеландця цитує vringe.com:
Це божевілля, говорити, що Джейк Пол б'ється з Ентоні Джошуа. Треба сказати, що Джошуа буде для нього занадто. Він природний надважковаговик, він був об'єднаним чемпіоном світу, він зробив у боксі все. Потрібно сказати, що він вийде туди та нокаутує його.
