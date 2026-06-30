Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) проведе бій проти експретендента на титул чемпіона світу Маріуша Ваха (39-13, 20 КО). Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 24 липня, на Max Muay Thai Stadium у Паттайї (Таїланд).

Зустріч матиме благодійний статус. Виручені від продажу квитків кошти передадуть місцевим організаціям, а Ф’юрі за цей бій отримає перший «гуманітарний титул WBC».

Для британця поєдинок із Вахом стане проміжним перед зустріччю з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Попередній бій Ф'юрі провів у квітні, перемігши Арсланбека Махмудова (21-3, 19КО).

Туркі: «Поки що я ще не вирішив, де відбудеться бій Ф'юрі і Джошуа».