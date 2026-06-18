Денис Сєдашов

Френк Воррен, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО), прокоментував інформацію щодо можливого переходу британського боксера під егіду нової компанії Zuffa Boxing.

Воррен запевнив, що його робочі відносини з «Циганським королем» залишаються незмінними.

— Чи ви все ще є промоутером Тайсона Фʼюрі, чи він підписав контракт з Zuffa?

— Тайсон наразі ні з ким не підписав контракт. У мене є домовленість з ним, яка мене цілком, цілком влаштовує. У нас є ділові стосунки, які чудово працювали і продовжують чудово працювати. У мене немає жодних проблем.

— Нещодавно Фʼюрі виклав пост в Instaram, де написав «Туркі – мій промоутер, поки я не завершу карʼєру». Про що це він?

— Він про те, хто організував його останні кілька поєдинків. Саме звідти йшли кошти. Нічого не змінилося.

Лас-Вегас – один із головних претендентів на проведення мегафайту Джошуа – Ф’юрі.