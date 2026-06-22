Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що остаточного рішення щодо місця проведення поєдинку між колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та ексволодарем титулів в хевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) поки немає.

«Поки що я ще не вирішив, де відбудеться бій, і працюватиму над цим.

Деякі люди вигадують історії про це... Якщо хочете знати факти – отримуйте їх від мене або від The Ring. Якщо хочете витрачати свій час – слухайте інших.

Думаю, ви перевіряли мене всі ці роки і знаєте, що все, що я кажу, я роблю».