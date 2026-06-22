Туркі: «Поки що я ще не вирішив, де відбудеться бій Ф'юрі і Джошуа»
Впливовий промоутер ще не прийняв остаточного рішення
близько 2 годин томуПідписатися в
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що остаточного рішення щодо місця проведення поєдинку між колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та ексволодарем титулів в хевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) поки немає.
«Поки що я ще не вирішив, де відбудеться бій, і працюватиму над цим.
Деякі люди вигадують історії про це... Якщо хочете знати факти – отримуйте їх від мене або від The Ring. Якщо хочете витрачати свій час – слухайте інших.
Думаю, ви перевіряли мене всі ці роки і знаєте, що все, що я кажу, я роблю».
Раніше повідомлялося, що Лас-Вегас є одним із головних претендентів на проведення бою між Джошуа і Ф’юрі.
Нагадаємо, що Ф’юрі та Джошуа підписали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року.