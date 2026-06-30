Денис Сєдашов

Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Лідером рейтингу є абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (33-0, 27 КО). Український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) , який напередодні звільнив свої чемпіонські пояси, зберіг за собою другу сходинку. Трійку лідерів замикає Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО).

Головною зміною в десятці найкращих стала поява Джарона Енніса (36-0, 32 КО). Новоспечений чемпіон WBO та WBA у першій середній вазі увірвався до топ-10 після перемоги нокаутом над Ксандером Заясом (23-1, 13 КО). Енніс витіснив із рейтингу Емануеля Наваррете.

Директор команди Усика: «Він хоче сам вирішити, яким буде останній розділ його кар’єри».