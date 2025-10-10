Денис Сєдашов

Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер-молодший в інтерв’ю TMZ Sports розповів, що ведуться активні обговорення його сенсаційного повернення, і він «усердно працює» для можливого виходу на ринг.

Обговорюється, ведуться переговори, це можливо… На даний момент усе йде чудово. Я почуваюся добре, тренуюся щодня і не можу дочекатися 2026 року. Флойд Мейвезер

Очікується, що перед поверненням на професійний ринг Флойд зустрінеться у поєдинку з Майком Тайсоном на початку наступного року.

Мейвезер заговорив про повноцінний камбек у професійний бокс.