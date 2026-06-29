Володимир Кириченко

Відомий британський промоутер Едді Хірн для Pro Boxing Fans поділився думками про можливий поєдинок колишнього володаря титулів у надважкій вазі українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти ексчемпіона світу американця Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Раніше, здається, на DAZN ви казали, що наступним суперником Усика буде Вайлдер. Ви здивовані, що він обрав цей шлях?

«Він просто піде на найкращу угоду. Він деякий час казав, що хоче включити Вайлдера до свого резюме. Знаєте, я був досить здивований, бо думав, що він битиметься з Ріко, але потім подумав, що жоден наступний бій Усика не буде за чемпіонство світу у надважкій вазі. Можливо, це буде за пояс Zuffa чи щось таке.

Просто якщо Усик битиметься з Ріко, а чемпіонство світу у надважкій вазі не буде на кону... Частиною розкрутки цього бою є думка, що якщо Ріко переможе, він стане чемпіоном світу у надважкій вазі. Але я думаю, що це добре для дивізіону, бо ми побачимо трьох чи чотирьох нових чемпіонів, що буде цікаво».

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