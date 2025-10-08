Гендир Matchroom Boxing назвав найяскравішу зірку британського боксу
Це не Ітаума
42 хвилини тому
Генеральний директор Matchroom Boxing Френк Сміт поділився думками про перспективи британського боксера напівважкого дивізіону Бена Віттакера (9-0-1, 6 КО).
Цитує Сміта boxingnews24.com.
«Усе залежить від правильного розвитку. Ми маємо потрібну платформу, щоб просувати його й спрямувати в правильному напрямку. Усе зводиться до поступового прогресу в кар’єрі.
На мою думку, досі він не мав правильного матчмейкінгу. Усе не було зроблено належним чином – і саме це ми можемо виправити, щоб довести його до вершини.
Без сумніву, він — найяскравіша зірка британського боксу з потенціалом стати справжньою суперзіркою. У нього є все необхідне».
До цього промоутером Віттакера була компанія BOXXER Бена Шалома.
Віттакер провів останній бій у квітні. Він у реванші нокаутував Ліама Кемерона в 2-му раунді – перший бій закінчився внічию технічним рішенням суддів, в тому поєдинку обидва боксери випали з рингу.
Нагадаємо, напередодні Бен став клієнтом промоутерської компанії Matchroom Boxing.
