Генеральний директор Matchroom Boxing Френк Сміт поділився думками про перспективи британського боксера напівважкого дивізіону Бена Віттакера (9-0-1, 6 КО).

Цитує Сміта boxingnews24.com.

«Усе залежить від правильного розвитку. Ми маємо потрібну платформу, щоб просувати його й спрямувати в правильному напрямку. Усе зводиться до поступового прогресу в кар’єрі.

На мою думку, досі він не мав правильного матчмейкінгу. Усе не було зроблено належним чином – і саме це ми можемо виправити, щоб довести його до вершини.

Без сумніву, він — найяскравіша зірка британського боксу з потенціалом стати справжньою суперзіркою. У нього є все необхідне».