Віттакер про співпрацю з Хірном: «Matchroom дасть мені шлях до титулів»
Британець хоче вийти на рівень боїв за титули
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Британський боксер напівважкої ваги Бен Віттакер (9-0-1, 6 КО) пояснив своє рішення перейти під крило промоутерської компанії Matchroom Boxing, яку очолює Едді Хірн, після трьох років співпраці з Boxxer Бена Шалома. Слова наводить Matchroom Boxing.
Хоч у мене вже 10 боїв, це відчувається як новий дебют. Починається новий розділ кар’єри, і мені це потрібно. Ми з Едді знайшли спільний шлях — у нього все дуже професійно, і я вірю, що Matchroom забезпечить правильний напрямок, великі бої та титули.
Востаннє Бен боксував у квітні, здолавши Ліама Кемерона технічним нокаутом у другому раунді реваншу.
