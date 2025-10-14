Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу у надважкому дивізіоні британця Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), для iFL TV поділився думками про майбутнє свого клієнта.

«Якщо він все ж таки вийде в ринг цього року, то це буде просто розминочний бій, адже повернутися після півторарічної паузи одразу в серйозне протистояння – не завжди просто.

Цього року справа не в грошах. Йдеться про те, щоб вийти на ринг і влучити комусь у щелепу. Потім знову повернутися до табору, підготуватися до наступного поєдинку й зустрітися з Тайсоном Ф’юрі.

Тож імовірність того, що він битиметься цього року, становить 50 на 50. Але якщо й битиметься, то лише як частина андеркарду, а не в головному бою вечора».