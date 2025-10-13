російський нокаутер домовився про поєдинок з Джошуа
Цікавий вибір опозиції від зіркового британця
29 хвилин тому
Ентоні Джошуа / Фото - ВВС
російський суперважковаговик Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) для talkSPORT заявив, що спілкувався у соціальних мережах з колишнім чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) про очний поєдинок.
«Я вже домовився з Джошуа. Ми спілкувалися з ним в інстаграмі. Він сказав: «Гаразд, бийся з Дейвом Алленом, а [ми] битимемося наступного року». Він підтвердив. Тепер його черга.
Я буду прагнути перемоги, як і сьогодні ввечері. Я прагну перемоги, намагатимуся виграти і провести хороший бій. Я боксер. Що я маю робити? Я буду боксувати».
Нагдаємо, на минулих вихідних Махмудов переміг британця Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів – 115-111, 116-110, 117-109.