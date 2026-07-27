Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі американець Річардсон Гітчінс (21-0, 8 КО) провів свій дебютний поєдинок у промоушені Zuffa.

В ніч на 27 липня на шоу Zuffa Boxing 09 у Нью-Йорку у поєдинку у напівсередній вазі 28-річний Гітчінс зустрівся із мексиканцем Рікардо Саласом (24-3-2, 18 КО).

Бій завершився перемогою Річардсона одностайним рішенням суддів – усі троє нарахували 100:90 на користь ексчемпіона.

Для Гітчінса це був перший поєдинок із червня минулого року, коли він нокаутував колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джордж Камбососа.

Салас перервав свою серію з 10 поєдинків поспіль без поразок, яка тривала з грудня 2022 року.

У лютому цього року Гітчінс знявся з титульного поєдинку проти Оскара Дуарте через хворобу. Американець мав захищати титул чемпіона IBF у першій напівсередній вазі, який він згодом зробив вакантним, аби піднятися у вазі.

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