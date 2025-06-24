«Готовий зійти з п’єдесталу». Дюбуа забрався в голову Усику
Даніель не може дочекатися поєдинку з українцем
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) вважає, що захопив психологічну перевагу перед реваншем з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Я забрався йому в голову. Він був готовий почати, чи не так? Мені здається, він був готовий зійти з п'єдесталу. Він горда людина і таке інше. Не знаю, чи вийшов він із себе, чи вважає він себе великою шишкою, але я знаю, що ми робитимемо вночі. Так, я не можу дочекатися!
У команді Усика пояснили розставання з багаторічним промоутером.