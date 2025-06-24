Дюбуа спробував зробити прогноз на бій між Ітаумою та Вайтом
Британського ветерана неможливо скинути з рахунків
близько 2 годин тому
Володар титулу IBF у надважкій вазі британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) для Frank Warren's Queensberry Promotions поділився думками про бій 20-річного проспекта хевівейту Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) проти ветерана Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).
«Це хороший бій. Подивимось, що ще залишилося у Ділліана, чи зможе молодий проспект знищити його. Побачимо, я не знаю.
Ділліан – міцний старий хлопець. Подивимось, скільки в ньому ще залишилося. Він уже давно у грі».
Нагадаємо, бій Ітаума – Вайт пройде 16 серпня у Саудівській Аравії. У квітні Ділліан знявся з бою проти Джо Джойса через травму пальця. Останній бій Вайт провів у грудні минулого року, достроково перемігши Ебенезера Тетте у 7-му раунді.
Мозес наприкінці травня нокаутував 41-річного Балогана у другому раунді.