Володар титулу IBF у надважкій вазі британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) для Frank Warren's Queensberry Promotions поділився думками про бій 20-річного проспекта хевівейту Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) проти ветерана Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).

«Це хороший бій. Подивимось, що ще залишилося у Ділліана, чи зможе молодий проспект знищити його. Побачимо, я не знаю.

Ділліан – міцний старий хлопець. Подивимось, скільки в ньому ще залишилося. Він уже давно у грі».