Леннокс Льюїс назвав найбільший поєдинок – це не бій за участі Усика
Легендарний боксер хоче побачити двобій Ф’юрі – Джошуа
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс висловився про потенційний поєдинок Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Британця цитує fightnews.info:
Прямо зараз це найбільший бій у світі. Це те, що бажають побачити британці. Ми хочемо побачити, як Ентоні Джошуа боксує з Тайсоном Ф'юрі. Я схвильований цим поєдинком. З нетерпінням на нього чекаю. Я чув, що контракт підписано, тож погнали.
Нагадаємо, що Джошуа має провести поєдинок з блогером Джейком Полом. Бій Джейк Пол –Джошуа відбудеться 19 грудня в Маямі. Трансляція – на Netflix.