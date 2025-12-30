Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) для Sport-Express.ua порівняв ексволодарів титулів у хевівейті вазі Віталія та Володимира Кличків з колишнім абсолютним чемпіоном Майком Тайсоном.

Хто більш крутий: праймовий Тайсон чи брати Клички?

«Ну, це провокативне питання. Знаєте, якби вони побоксували, то ми б дізналися, хто краще.

Звичайно, якщо говорити про внесок у світовий бокс – то це Тайсон. Його знають усі й в усьому світі. Кличків, мабуть, не так. Не хочу принизити їхні досягнення, але Тайсон – є Тайсон. Візитна картка боксу».

Нагадаємо, Гвоздик заявив, що скористався Усиком та Ломаченком.