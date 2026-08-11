Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні українець Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) для vRINGe прокоментував перемогу свого співвітчизника ексабсолютного чемпіона у двох ваговик категоріях Олександра Усика (25-0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

«Мені здається, що Олександр просто не сприйняв цього суперника як небезпечного. Мені здалося, що він не був у своїй топовій формі. Бо топовий Олександр розібрав би його за 3 раунди.

Але й Верховену треба віддати належне. Великий хлопець. Використав свої козирі на повну. Тому так і вийшло. Але все одно всі питання були вирішені в останньому раунді. Що тут ще скажеш. Сталося те, що сталося.

Якщо є можливість, скажімо прямо, на цьому добре заробити, то можна зробити (бій) ще раз. З якою метою проводити реванш? Верховену він потрібен. А Олександру? Якщо він хоче – то можна провести. Якщо не хоче – тоді не потрібен».