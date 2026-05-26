Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) для Sport Express поділився думками щодо можливого повернення в ринг ексволодаря титулів у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Ломаченко повертається у ринг. Інсайдери кажуть, що Василю хочуть організувати бій проти Наваррете. Що думаєте про це?

«Це як раз той бій, який йому потрібен для повернення. Якщо Василь зможе показати хоча б половину своєї найкращої форми, то Наваррете не стане для нього проблемою».

А другий бій можливий проти Джервонти Девіса. Хто там буде фаворитом?

«Буде дуже цікаво подивитися. Багато чого залежатиме від того, хто в яких кондиціях знаходитиметься. Зараз це незрозуміло. І Джервонта мав паузу, і у Василя був великий простій. Все залежатиме від того, наскільки боксери будуть мотивовані в конкретний момент часу».

Ломаченко ще може стати абсолютним чемпіоном світу?

«Чемпіоном стати зможе, а от щодо абсолюта, я не знаю. Ще раз повторюся: все залежить від того, як він себе почуває і чи є в нього мотивація це зробити. На це потрібен час. Останнє, що я пам’ятаю з його особистих слів, це те, що його жага до боксу, цей драйв – вже вичерпався, тому він не хоче боксувати. Якщо зараз йому знову захотілося – подивимось. Може, він планує ще боксувати п’ять-десять років, ми ж бачили такі приклади. Я не знаю, що в нього зараз в голові».

Останній свій бій Ломаченко провів 11 травня 2024 року, перемігши Камбососа. Чи реально після такого довгого простою повернутися на топовий рівень?

«Це залежить від того, що він увесь цей час робив. Якщо він просто сидів, їв та отримував задоволення від життя, то це ускладнює процес. А якщо він підтримував себе у формі, то дуже швидко повернеться».

Тут може бути й виключно фінансова складова...

«Так. У нас чомусь вважається, що якщо вікові боксери повертаються заради грошового бою, то це їх якось принижує, робить не такими крутими хлопцями. А чому ні? Якщо він повертається, щоб заробити – що в цьому такого? Він зірка, і мені здається, що це цілком нормально».

38-річний Ломаченко востаннє виходив у ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа. У червні 2025 року Василь завершив карʼєру через проблеми зі спиною.

Нагадаємо, Ломаченко може провести бій з чемпіоном WBO та IBF у другій напівлегкій вазі Емануелем Наваррете.