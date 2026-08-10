Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні українець Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) для vRINGe повідомив, що промоутерська компанія Zuffa Boxing припинила з ним співпрацю.

«Розірвали контракт у лютому після поразки. Тобто у кожного промоутера є така опція: якщо боксер програє, вони мають право розірвати контракт. Саме це вони й зробили.

Після бою говорили, що всім усе сподобалося. Що все круто. Я відпочив. Почав готуватися, як і планували — десь на травень. І десь у квітні мені сказали, що прийшов e-mail із листом про розірвання контракту.

Я вигравав. Я бачив по його очах, що він уже шукав кут, щоб капітулювати. У такі моменти іноді починаєш нехтувати захистом. А напівважка вага — це той дивізіон, у якому люди б’ють сильно.

Хотів завершити бій. Здавалося, що дострокова перемога десь зовсім близько. Виявилося, що це не так».