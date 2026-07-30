Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) в коментарі YouTube-каналі Fantastic Football & Other Sports поділився думками про співпрацю з промоушеном Zuffa та пояснив, чому вважає цей проєкт перспективним для світового боксу.

За словами українського боксера, модель Zuffa орієнтована насамперед на глядачів.

Я насправді вірю в цей проєкт, тому що в них підхід такий самий, як і в UFC. І мені здається, що для глядача це набагато краще.

Наприклад, в них немає pay-per-view. Тобто, якщо ти раніше був підписаний на ESPN або HBO, щоб подивитися бої Канело чи ще когось, ти окремо повинен платити десь 100 доларів просто за вечір боксу або за його бій.

В Zuffa вони цього не роблять. І мені здається, їхній підхід… можна так сказати: ніхто там тебе не вирощує. Тобто для спортсмена це, мені здається, гірше, тому що тебе там ніхто не буде вести й оберігати від сильних суперників, як це робиться у класичному професійному боксі.

Там є турнір, і найсильніший боксує з найсильнішим. Тому, мені здається, цей формат для глядачів, а глядачі – це саме ті люди, на яких це все тримається, тому що це ті люди, які платять. І він приречений на успіх, мені так здається, але подивимося.