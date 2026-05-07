Володимир Кириченко

Колишній американський боксер легкого та першого напівсереднього дивізіонів Адріан Вальдовінос (8‑2‑1, 6 КО) був застрелений колишнім чоловіком своєї дівчини. Про це повідомляє ABC7.

Інцидент стався близько 4‑ї години ранку у неділю, 3 травня, у місті Ганфорд (штат Каліфорнія, США).

За даними місцевої поліції, підозрюваний – 33‑річний Вінсент Діас – увірвався до будинку та застрелив 25‑річного боксера, після чого наклав на себе руки.

Вальдовінос зустрічався з колишньою дружиною Діаса, з якою той розлучився у серпні минулого року.

Поліція отримала виклик після того, як свідки повідомили про сварку між чоловіком і жінкою. Про це розповів лейтенант поліції Ганфорда Джастін Валлін.

«Коли офіцери прибули на місце, двоє підійшли до дверей, представилися та побачили чоловіка у вікні, який дістав пістолет і застрелився».

Слідчі повідомили, що Діас припаркував машину приблизно за 100 метрів від будинку й увірвався всередину з великокаліберною зброєю.

Наразі поліція з’ясовує, як Діас отримав зброю, адже він був раніше засуджений і не мав права володіти нею.

Зазначимо, що Вальдовінос свій останній бій провів у травні 2021 року, коли поступився рішенням суддів мексиканцю Едгару Раміресу.

Раніше повідомлялося, що у команді чемпіона світу із США налаштовані побитися з Усиком.