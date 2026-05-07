У США був застрелений американський боксер, який виступав у дивізіоні Ломаченка
Його вбивця наклав на себе руки
близько 3 годин тому
Колишній американський боксер легкого та першого напівсереднього дивізіонів Адріан Вальдовінос (8‑2‑1, 6 КО) був застрелений колишнім чоловіком своєї дівчини. Про це повідомляє ABC7.
Інцидент стався близько 4‑ї години ранку у неділю, 3 травня, у місті Ганфорд (штат Каліфорнія, США).
За даними місцевої поліції, підозрюваний – 33‑річний Вінсент Діас – увірвався до будинку та застрелив 25‑річного боксера, після чого наклав на себе руки.
Вальдовінос зустрічався з колишньою дружиною Діаса, з якою той розлучився у серпні минулого року.
Поліція отримала виклик після того, як свідки повідомили про сварку між чоловіком і жінкою. Про це розповів лейтенант поліції Ганфорда Джастін Валлін.
«Коли офіцери прибули на місце, двоє підійшли до дверей, представилися та побачили чоловіка у вікні, який дістав пістолет і застрелився».
Слідчі повідомили, що Діас припаркував машину приблизно за 100 метрів від будинку й увірвався всередину з великокаліберною зброєю.
Наразі поліція з’ясовує, як Діас отримав зброю, адже він був раніше засуджений і не мав права володіти нею.
Зазначимо, що Вальдовінос свій останній бій провів у травні 2021 року, коли поступився рішенням суддів мексиканцю Едгару Раміресу.
