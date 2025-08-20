Олег Гончар

Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов’язала чемпіона у важкій вазі Джея Опетаю (28-0, 22 КО) провести обов’язковий захист титулу проти претендента Хусейна Джинкари (23-0, 19 КО), повідомляє Boxing Scene.

Якщо команди боксерів за відведений період не домовляться про умови бою, відбудуться промоутерські торги.

Раніше бій між Опетаєю та Джинкарою планувався на 8 січня 2025 року в Голд-Кості (Австралія), але Джинкара знявся через травму за місяць до поєдинку. Натомість Опетая нокаутував Девіда Ніку у четвертому раунді.

Останній бій Опетаї відбувся у червні 2025 року, де він нокаутував Клаудіо Скео у п’ятому раунді. 40-річний Джинкара в квітні переміг Хуана Діаса технічним нокаутом.

Нагадаємо, Опетаю назвали єдиним боксером, який може побити Олександра Усика.

Також раніше Усик висловився про перспективи у хевівейті Опетаї.