Член тренерського штабу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) Берні Девіс висловився про хайп навколо Джарона Енніса (35-0, 31 KO). Слова американця наводить vringe.com:

Як вони там кажуть? Енніс – це гібрид Роя Джонса та Теренса Кроуфорда? Ну, якщо так воно і є, то я не бачу причин, чому б йому не провести бій з грозою дивізіону – з бахрамом муртазалієвим. І прямо зараз я чекаю заяви Енніса про те, що він хоче битися з бахрамом. Тим більше що муртазалієв сидить без боїв.

Якщо він захоче битися з чемпіоном WBA (Абасс Барау), то з мене вистачить. У такому разі більше не хочу нічого про нього чути. Якщо в наступному бою він битися не з бахрамом, Вьорджилом Ортісом або Ксандером Зайасом, то я не хочу більше чути про «Бутса» Енніса.

Вважаю Джарона фаворитом проти Ксандера. А з Вьорджилом, гадаю, там шанси десь 50 на 50. Тому що Ортіса всі ці комбінації не налякають.