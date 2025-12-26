Пікассо перед боєм з Іноуе: «Він сильний, але може помилятися»
Поєдинок відбудеться 27 грудня в Ер-Ріяді
близько 1 години тому
Мексиканський боксер Давід Пікассо (32-0-1, 17 KO) поділився настроєм напередодні поєдинку проти абсолютного чемпіона світу у другій легшій вазі Наої Іноуе (31-0, 27 КО). Слова наводить The Ring.
Пікассо визнав силу та швидкість японського чемпіона, однак наголосив, що Іноуе не є безпомилковим.
Я бачу, що Іноуе сильний і дуже швидкий. Але він людина і може помилятися. Я вищий за нього — це важливий момент, і він має допомогти.
Боксер додав, що у 2025 році провів лише один поєдинок, однак компенсував це інтенсивною підготовкою в залі.
Я не так часто виходив у ринг, зате тренувався більше, ніж будь-коли раніше. Я готовий.
Я б’юся за свою сім’ю і команду. Це найбільший бій для мексиканського боксера. Я відчуваю цю відповідальність. Йдеться не про один, а про п’ять поясів, які я хочу забрати додому. Я ніколи раніше не переживав нічого подібного.
Відбулася битва поглядів Іноуе та Пікассо, на кону – абсолютне чемпіонство.
