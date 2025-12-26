Відбулася битва поглядів Іноуе та Пікассо, на кону – абсолютне чемпіонство
Поєдинок стане головним на шоу в Ер-Ріяді
близько 1 години тому
Іноуе та Пікассо / Фото - Yahoo
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі японець Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) та мексиканець Давід Пікассо (32-0-1, 17 KO) провели дуель поглядів.
Поєдинок відбудеться 27 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Бій стане головною подією вечора боксу The Ring V: Night of the Samurai. Подію транслюватиме DAZN.
На кону стоятиме абсолютне чемпіонство та титул The Ring в другій легшій вазі.
