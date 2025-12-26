Японський абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі Наоя Іноуе (31-0, 27 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти мексиканця Давіда Пікассо (32-0-1, 17 KO). Слова наводить BoxingScene.

Цей бій буде надзвичайно важливим для мого майбутнього, і те, як я його проведу, матиме вирішальне значення для того, щоб стати першим номером pound-for-pound. Тож я викладуся на 100%.

Обіцяю вам: немає жодного шансу, що мої пояси поїдуть разом із ним до Мексики. Це ключовий поєдинок у другій легшій вазі, який ви побачите в суботу. Я готовий. Усі японські боксери тут мають дуже високий рівень майстерності та надзвичайно сильний менталітет. Це доведено, і ми всі проведемо хороші бої — та плануємо повернутися додому з переконливими перемогами.