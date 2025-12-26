Форвард збірної України продовжить карʼєру в Хорватії
Іван Ткаченко уклав угоду із Задаром
10 хвилин тому
Фото: ФБУ
Форвард збірної України Іван Ткаченко став гравцем хорватського клубу Задар. Про підписання українця офіційно повідомила пресслужба команди.
Минулого сезону українець виступав за Міттельдойчер, з яким виборов Кубок Німеччини. У чемпіонаті Бундесліги-2024/25 Ткаченко провів 32 матчі, в середньому набираючи 4,9 очка та 3,8 підбирання за 17,3 хвилини на паркеті.
