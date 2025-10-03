Ітаума анонсував свій виступ на шоу у Нігерії
Британський проспект хоче відбоксувати на батьківщині свого тата
близько 2 годин тому
Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО), батько якого є нігерійцем, для The Ring розповів, що хоче провести бій у Нігерії.
«Звісно, я хочу боксувати тут, це кінцева мета. Коли я дивлюся на людей у Нігерії, я розумію, що це мої люди за тим, як вони мене приймають.
Мені здається, це одна з тих речей, про які давно говорять, але так і не реалізували. Тепер, думаю, ми наближаємося до завершальних етапів, щоб організувати бій у Нігерії.
Хтось запитав мене ще в літаку про мої пояси й сказав, що пишається мною. Вони сказали: «Ти нігерієць і добре виступаєш, ми пишаємося тобою». Відмовити таким людям дуже важко.
Це мій перший візит за понад 15 років. Востаннє я був тут у 2010-му, але був занадто малий, щоб щось пам’ятати. Побачити все очима дорослого чоловіка – неймовірно».
Ітаума останній бій провів у серпні, нокаутувавши Ділліана Вайта у першому раунді.
Наступний поєдинок Мозеса заплановано на 13 грудня.
Раніше стало відомо, що Ітаума відмовився від елімінатора проти Френка Санчеса, який міг зробити його обов’язковим претендентом на титул IBF Олександра Усика.
