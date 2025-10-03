Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО), батько якого є нігерійцем, для The Ring розповів, що хоче провести бій у Нігерії.

«Звісно, я хочу боксувати тут, це кінцева мета. Коли я дивлюся на людей у Нігерії, я розумію, що це мої люди за тим, як вони мене приймають.

Мені здається, це одна з тих речей, про які давно говорять, але так і не реалізували. Тепер, думаю, ми наближаємося до завершальних етапів, щоб організувати бій у Нігерії.

Хтось запитав мене ще в літаку про мої пояси й сказав, що пишається мною. Вони сказали: «Ти нігерієць і добре виступаєш, ми пишаємося тобою». Відмовити таким людям дуже важко.

Це мій перший візит за понад 15 років. Востаннє я був тут у 2010-му, але був занадто малий, щоб щось пам’ятати. Побачити все очима дорослого чоловіка – неймовірно».