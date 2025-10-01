Вордлі: «Бій з Ітаумою? Можливо, але не зараз»
Британський боксер оцінив перспективу бою з Мозесом, наголосивши, що зараз кожен з них іде власним шляхом
44 хвилини тому
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі Фабіо Уордлі (19-0-1, 18 КО) прокоментував можливість поєдинку з британським проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO).
Боксер, який 25 жовтня вийде в ринг проти Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), зазначив, що наразі не розглядає бій із молодим талантом. Слова наводить Sky Sports.
Хто знає, як усе складеться в майбутньому? Зараз ми з Мозесом йдемо власними шляхами. Спершу кожен із нас має завоювати свої чемпіонські титули, а вже потім можна буде говорити про наш можливий бій. Поки що варіантів для обох вистачає.
Британський суперважковаговик буде готувати Вордлі до бою з Паркером.