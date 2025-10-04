«Він подрався б з Усиком хоч завтра». Адам Сміт — про амбіції Мозеса Ітауми
Експерт вважає, що молодому британському таланту поки не варто кидати виклик українцю
18 хвилин тому
Британський коментатор та експерт з боксу Адам Сміт став гостем студії TalkSport і поділився враженнями від зустрічі з перспективним британським супертяжем Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).
За словами Сміта, Ітаума зацікавлений у тому, щоб приєднатися до тренувального табору нинішнього абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Мозес дуже скромний і приземлений, він готовий битися з будь-ким, навіть з Усиком. Але зараз йому потрібні раунди та досвід, а не одразу поєдинок.
Експерт підкреслив, що Ітаума прагне навчитися у Усика:
У нього унікальна тренувальна команда. Мозес, як молодий левша у суперважкій вазі, може багато чого перейняти, перебуваючи з ним у таборі.
Сміт радить Ітаумі спершу отримати досвід та навчання, перш ніж виходити на бій з чемпіоном.
